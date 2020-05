Wir glauben, dass jeder einzelne von uns die Welt verändern kann. Was ist die Gesellschaft in der wir leben denn anderes, als die Summe unserer Taten?

Wenn wir uns ändern, ändern wir gleichzeitig auch einen kleinen Teil in dieser Welt. Einen wichtigen. Du selbst bist der Teil in dieser Welt über den du die meiste Kontrolle hast. Wo sonst möchtest du also anfangen?

Wir haben eine Vision von einer Gesellschaft, die ohne Ausbeutung von Mensch und Tier auskommt und in Einklang mit der Natur lebt. Einer Gesellschaft in der Kooperation, Mitgefühl und ein wertschätzendes Miteinander mehr wiegen, als Wettbewerb und Misstrauen.

Wir sind davon überzeugt, dass eine solche Gesellschaft möglich ist. Und noch mehr sind wir davon überzeugt, dass wir unsere aktuelle Art mit diesem Planeten, mit uns und unseren Mitmenschen umzugehen ändern müssen. Ein Wandel ist notwendig.

Warum brauchen wir einen Wandel?

Ewiges Wachstum funktioniert auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen nicht. Stattdessen wird das System uns zu immer härteren Verteilungskämpfen um immer knappere Ressourcen führen und bringt uns an planetarische Grenzen. Es scheint aktuell in eine Richtung zu gehen, die das Überleben der Menschheit an sich, auf diesem Planeten dauerhaft gefährden kann.

Und was haben wir von dem Ganzen? Obwohl wir im Überfluss produzieren steigt soziale Ungerechtigkeit weltweit. Und selbst wenn es uns materiell gut geht, macht der Fokus auf materiellen Wohlstand uns nicht mal glücklich.

Wir arbeiten in Berufen, die uns nicht glücklich machen, um uns Produkte kaufen zu können die wir gar nicht brauchen. Dabei hat in einer globalisierten Welt unser Handeln vor Ort immer auch globale Auswirkungen.

Welche Rolle spielen wir in dem ganzen? Welche Rolle spielst du? Sind wir ein Zahnrädchen, das sich mit dreht, oder eher etwas Erde im Getriebe? – Erde die, wenn sie ausreichend vorhanden ist, den Nährboden für etwas Neues bilden kann!

Es wird Zeit das wir aus den Zwängen des Systems ausbrechen. Zeit, dass wir selbstbestimmt Leben, und unseren kleinen aber wichtigen Teil für eine bessere Welt leisten.